18 ноября, 08:00

Спорт

Александр Овечкин забросил 903-ю шайбу в НХЛ и обновил рекорд лиги за всю историю

Александр Овечкин забросил 903-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Российский нападающий "Вашингтона" отметился голом в домашнем матче с "Лос-Анджелесом", принеся своей команде победу 2:1. Впервые в текущем регулярном чемпионате Овечкин отличился в двух матчах подряд. В прошлой встрече он поразил ворота "Нью-Джерси".

Госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что билет на Чемпионат мира по футболу не гарантирует визу в страну. Он отметил, что это даст возможность быстрее записаться на собеседование в консульстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

