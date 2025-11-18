Александр Овечкин забросил 903-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Российский нападающий "Вашингтона" отметился голом в домашнем матче с "Лос-Анджелесом", принеся своей команде победу 2:1. Впервые в текущем регулярном чемпионате Овечкин отличился в двух матчах подряд. В прошлой встрече он поразил ворота "Нью-Джерси".

Госсекретарь США Марко Рубио напомнил, что билет на Чемпионат мира по футболу не гарантирует визу в страну. Он отметил, что это даст возможность быстрее записаться на собеседование в консульстве.

