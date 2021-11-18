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Москва 24

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Спорт

07:30

Футболисты Алжира обвинили соперников в колдовстве

спорт за рубежом видео Иван Лозовой Кристина Курума

Сборная Алжира по футболу обвинила команду из Буркина-Фасо в использовании черной магии.

Они уточнили, что якобы перед отборочным матчем чемпионата мира их колдун наложил на стадион специальное проклятие.

Алжирцы вызвали на арену экзорциста, который должен был снять наложенное заклинание.

Данный матч закончился со счетом 2:2. Футболисты Алжира набрали 14 очков и заняли первое место в группе. Спортсмены из Буркина-Фасо получили на два очка меньше и оказались на втором месте.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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