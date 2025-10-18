Победителей Кубка Кремля по бильярду в Москве объявят 18 октября. Это один из самых престижных турниров не только в России, но и Европе.

В этом году призовой фонд превысил 4 миллиона рублей. Главной наградой стали электромобили "Москвич".

