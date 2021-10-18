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Спорт

18:15

Эксперт по видеоиграм прокомментировал победу команды Team Spirit на ЧМ по Dota 2

спорт видео Никита Гмыза Артур Ишпулатов

Российская команда киберспортсменов Team Spirit выиграла чемпионат по Dota 2. Их победу прокомментировал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Он отметил, что существует довольно старый стереотип о том, что киберспорт – это что-то несерьезное.

"Как показывает опыт нашей команды, которая сейчас взяла в самой популярной спортивной дисциплине, наверное, самый главный приз, который можно только представить, мировой. Тем более это абсолютно интернациональная команда, она показывает действительно, как нам всем нужно дружить, а не ссориться", – сказал Кузьменко.

Эксперт подчеркнул, что настоящий спорт должен примерять народы и примерять людей.

"Это исторический совершенно момент. Надеюсь, что эта победа заставит в массовом сознании все-таки растворить стереотип о том, что игра – это несерьезно. И заставит действительно киберспортсменов тренироваться, как настоящих спортсменов", – добавил специалист.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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