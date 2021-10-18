Эксперт по видеоиграм прокомментировал победу команды Team Spirit на ЧМ по Dota 2

Российская команда киберспортсменов Team Spirit выиграла чемпионат по Dota 2. Их победу прокомментировал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Он отметил, что существует довольно старый стереотип о том, что киберспорт – это что-то несерьезное.

"Как показывает опыт нашей команды, которая сейчас взяла в самой популярной спортивной дисциплине, наверное, самый главный приз, который можно только представить, мировой. Тем более это абсолютно интернациональная команда, она показывает действительно, как нам всем нужно дружить, а не ссориться", – сказал Кузьменко.

Эксперт подчеркнул, что настоящий спорт должен примерять народы и примерять людей.

"Это исторический совершенно момент. Надеюсь, что эта победа заставит в массовом сознании все-таки растворить стереотип о том, что игра – это несерьезно. И заставит действительно киберспортсменов тренироваться, как настоящих спортсменов", – добавил специалист.

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