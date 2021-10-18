Дмитрий Губерниев прокомментировал победу команды Team Spirit на ЧМ по Dota 2

Российская команда киберспортсменов Team Spirit выиграла чемпионат по Dota 2. Их победу прокомментировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Приятно осознавать, что российские киберспортсмены являются абсолютными лидерами, причем планетарного масштаба. И когда мы говорим про российский спорт и понимаем прекрасно, что мы по-прежнему остаемся флагманами", – сказал комментатор.

Он поздравил киберспортсменов, а также отметил, что это действительно выдающиеся достижения, призовые совершенно феноменальные.

"Здесь можно только порадоваться, что такие люди, перефразируя классика, в стране российской есть. Поэтому, ребята-киберспортсмены, с победой! И я чувствую, что скоро мне можно и нужно будет начинать вас комментировать", – добавил Губерниев.

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