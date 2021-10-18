Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по Dota-2 и получили 18 млн долларов

Настоящую сенсацию произвели российские киберспортсмены Team Spirit на чемпионате Dota – 2 в Будапеште. Они взяли первое место и получили более 18 миллионов долларов. Их соперники были явные фавориты – очень опытная китайская команда, но российским киберспортсменам удалось их обойти. Это первая победа российской команды за 10 лет чемпионата.

Сейчас парней поздравляют все – от футболистов до телеведущих. Сами участники команды Team Spirit признались, что свой выигрыш они потратят на недвижимость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.