Пятый тур чемпионата России по регби пройдет в "Лужниках" 27 сентября. Участниками станут семь женских команд.

В свою очередь, в комплексе "Дом спорта" в Лианозове пройдут окружные соревнования по шашкам среди незрячих спортсменов, а также соревнования по стрельбе для лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий.

На Шипиловской и Флотской улицах можно будет принять участие в окружных легкоатлетических эстафетах для детей и взрослых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.