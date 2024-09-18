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18 сентября, 11:15

Спорт

Свыше 100 площадок для активностей создадут в "Олимпийском"

Свыше 100 площадок для активностей создадут в "Олимпийском"

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Свыше 100 площадок для спортивных активностей, включая ледовую арену и арену для соревнований по керлингу, волейболу и гимнастике, создадут в "Олимпийском". Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Также специалисты реконструируют и построят 15 бассейнов, два из которых будут использовать для проведения международных соревнований. Строительный объем спорткомплекса достигнет практически одного миллиона квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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