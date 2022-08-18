Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирсппр"

Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Лучший бомбардир в истории чемпионата России не мог определиться с новым клубом несколько месяцев.

"Адана Демирспор" мало знаком в России. Но за команду играют итальянец Марио Балотелли, выступавший, за "Ман Сити" и "Ливерпуль". Кроме того, Дзюба будет играть со своим бывшим одноклубником Ярославом Ракицким. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.