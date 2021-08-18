Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев рассказал о турнире

В Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Россия принимает этот турнир впервые. Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев рассказал, насколько это важное и значимое событие для РФ.

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