В Москве стартует ЧМ-2021 по пляжному футболу

В Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Россия принимает этот турнир впервые. Команды-участницы готовятся к матчам. Соперники России по группе – это США, Парагвай и Япония. Встречи пройдут в "Лужниках".

Российская сборная сыграет в форме без герба. Вместо него на футболках будет девиз "Наши парни", а национальный гимн по традиции заменит музыка Чайковского. Зато зрители на трибунах смогут болеть с триколором и прочей российской символикой. Здесь ограничений нет.

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