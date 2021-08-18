В Москве стартует мировое первенство по пляжному футболу. Россия принимает чемпионат мира впервые.

Команды уже прилетели в Москву и вовсю готовятся к играм. Матчи пройдут на стадионе в "Лужниках" с 19 по 29 августа. На турнире наши будут играть в форме без герба страны, а национальный гимн заменит музыка Чайковского.

До старта чемпионата российская сборная уже успела обыграть команду из Омана в товарищеском матче.

Наши соперники по группе – США, Парагвай и Япония. Матчи пройдут в четверг, субботу и понедельник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.