Столичные призеры Олимпийских игр получат премии Правительства Москвы

Московские спортсмены, ставшие призерами Олимпийских игр, получат премии Правительства Москвы.

Атлеты из столицы внесли наибольший вклад в успех национальной олимпийской команды. Они завоевали 28 наград. Среди них семь золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Золотые медалисты получат четыре миллиона рублей. Серебряные призеры – 2,5 миллиона рублей, и 1,7 миллиона рублей заплатят бронзовым призерам.

Наградят и тренеров. Они получат по 50% от указанных сумм.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских спортсменов и поблагодарил столичные спортивные школы и тренеров.

Он отметил, что Олимпиада в Токио прошла в необычных условиях из-за пандемии, ограничений и санкций, которые ввели против нашей страны и команды, но эти трудности только сплотили спортсменов и болельщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.