На МУФ-2023 в "Лужниках" заработает каток под открытым небом

Московский урбанистический форум, который стартует 1 августа, претендует на звание самого масштабного за всю историю. В 2023 году он развернется сразу на четырех площадках: в выставочном зале "Манеж", в парке "Зарядье", в "Лужниках" и Гостином Дворе.

Пока организаторы занимаются оформлением. У каждой точки своя тематика. В "Лужниках" главное внимание уделено спорту. На МУФ-2023 там заработает каток из синтетического льда под открытым небом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.