Спортсменам из РФ могут запретить менять гражданство

Российским спортсменам могут запретить менять гражданство. Сейчас атлеты все чаще получают паспорт других стран, чтобы принимать участие в международных соревнованиях. Делать это под российским флагом из-за санкций нельзя.

Стоит ли лишать спортсменов того, на что они потратили годы тренировок? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.