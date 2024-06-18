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18 июня, 15:45

Спорт

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович прибыл в Москву

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович прибыл в Москву

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Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака"

О том, что сербский тренер будет работать с российским клубом, стало известно в середине мая 2024 года. Станкович в свое время тренировал итальянские "Удинезе" и "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду", а в 2023 году работал в венгерском "Ференцевароше".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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