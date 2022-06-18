Семикратного чемпиона "Формулы-1" британца Льюиса Хэмилтона настиг эффект дельфинирования. Так называют раскачку болида на большой скорости на прямых.

Спортсмен назвал свою машину "катастрофой" т заявил, что уже не ждет прогресса в этом сезоне.В итоге Международная автомобильная федерация официально разрешила внести изменения в болид для борьбы с недоработкой.

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