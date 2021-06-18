Еще три матча прошли в групповом турнире чемпионата Европы по футболу

Бельгия обыграла Данию и вышла в плей-офф. Команда победила со счетом 2:1. Матч прошел в Копенгагене. Датчане активно прессинговали, но победить им так и не удалось. От этой игры зависели и перспективы сборной России. Теперь российская команда встретится с Данией 21 июня. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

В другом матче Украина обошла Северную Македонию со счетом 2:1. В этой игре каждая команда заработала по пенальти. Украинский вратарь смог отразить удар, но мяч в итоге забил полузащитник Македонии. А вот украинцы не смогли переиграть вратаря на 11-метровом. Тем не менее сборная Украины набрала три очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице.

А вот Нидерланды обыграли Австрию и прошли в плей-офф. Итог встречи 2:0. Игра проходила в Амстердаме. Нидерланды набрали 6 очков, и эта сборная может начинать готовиться к одной восьмой финала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.