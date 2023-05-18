Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Спорт

Тринадцать спортивных федераций допустили россиян к международным соревнования – Матыцин

Тринадцать спортивных федераций допустили россиян к международным соревнования – Матыцин

"Мой район. Обратная связь": многофункциональный дворец спорта откроют в Ясеневе

"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец "Крылатское" отремонтируют в столице

"Актуальный репортаж": 8-летняя каратистка из Подмосковья получила 80 медалей за два года

"Манчестер Сити" разгромил "Реал Мадрид" и вышел в финал ЛЧ

Новости мира: "Формула-1" отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды

"Мой район. Навигатор": многофункциональный дворец спорта построят в Ясеневе

Итальянский Гран-при "Формулы-1" отменили из-за непогоды

"Мой район": училище олимпийского резерва № 1. Измайлово

Московский полумарафон состоялся в центре столицы

Тринадцать спортивных федераций допустили россиян к международным соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он напомнил, что до Олимпиады в Париже осталось чуть больше года, но основная часть организаций так и не определились с отношением к российским спортсменам. При этом РФ не готова идти на нынешние условия Международного олимпийского комитета.

По данным Минспорта, при благоприятных условиях в Олимпиаде в Париже примут участия порядка 180 российских атлетов. В отборочных турнирах в данный момент участвуют боксеры, дзюдоисты и теннисисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика