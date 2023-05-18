Тринадцать спортивных федераций допустили россиян к международным соревнования – Матыцин

Тринадцать спортивных федераций допустили россиян к международным соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Он напомнил, что до Олимпиады в Париже осталось чуть больше года, но основная часть организаций так и не определились с отношением к российским спортсменам. При этом РФ не готова идти на нынешние условия Международного олимпийского комитета.

По данным Минспорта, при благоприятных условиях в Олимпиаде в Париже примут участия порядка 180 российских атлетов. В отборочных турнирах в данный момент участвуют боксеры, дзюдоисты и теннисисты.

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