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Новости мира: "Формула-1" отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды

Новости мира: "Формула-1" отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды

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В Италии отменили этап "Формулы-1". Он должен был пройти в местечке Имола в провинции Болонья. Этот город находится недалеко от пострадавших от паводка регионов. Гонки отменили, чтобы снизить и без того высокую нагрузку на экстренные службы.

Паводком накрыло и Хорватию. Из берегов вышли реки. В Оброваце сотни солдат оказывают помощь в эвакуации. О жертвах на данный момент не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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