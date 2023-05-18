07:30В мире
Новости мира: "Формула-1" отменила этап Гран-при в итальянской Имоле из-за непогоды
В Италии отменили этап "Формулы-1". Он должен был пройти в местечке Имола в провинции Болонья. Этот город находится недалеко от пострадавших от паводка регионов. Гонки отменили, чтобы снизить и без того высокую нагрузку на экстренные службы.
Паводком накрыло и Хорватию. Из берегов вышли реки. В Оброваце сотни солдат оказывают помощь в эвакуации. О жертвах на данный момент не сообщается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.