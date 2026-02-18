Фигуристка Петросян заняла 5 место после короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян после короткой программы заняла 5 место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. Она набрала 72,89 балла. Итоговое место определят 19 февраля после произвольной программы.

Кроме того, российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Паралимпиады. Глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков сообщил, что один или два спортсмена пройдут с флагом. Всего приглашения на Игры получили 6 россиян, они выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.