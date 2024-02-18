Гран-при Москвы по скоростному спуску на коньках состоялось на Воробьевых горах

На Воробьевых горах состоялось Гран-при Москвы по скоростному спуску на коньках (Ice Cross). Это экстремальный вид спорта, так как скорость спуска по ледяной поверхности может достигать 70 километров в час.

Участвовали в соревновании спортсмены из России, Франции, Германии, Финляндии и Польши. Для спуска возвели специальную трассу протяженностью 350 метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.