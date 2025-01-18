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18 января, 12:30

Спорт

Лыжные гонки среди мужчин и женщин стартовали в спортклубе "Альфа-битца"

Лыжные гонки среди мужчин и женщин стартовали в спортклубе "Альфа-битца"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в спортивном клубе "Альфа-битца" стартовали лыжные гонки среди мужчин и женщин. Для них предусмотрены дистанции 5 и 2,5 километра соответственно.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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