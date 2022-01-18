В МОК могут упростить правила участия в Олимпиаде для переболевших COVID-19

Международный Олимпийский комитет может пересмотреть правила участия в Олимпиаде для спортсменов, которые переболели COVID-19.

Для тех, кто переболел за месяц до отъезда в Пекин, предусмотрены два ПЦР-теста не менее, чем за 8 рабочих дней до отправления.

В данный момент в МОК думают над сокращением интервала. Таким образом, число участников соревнований может увеличиться.

Между тем, до зимних Олимпийских игр осталось совсем немного времени. Они пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.