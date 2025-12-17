Футболист Усман Дембеле стал лучшим игроком 2025 года по версии FIFА. Церемония вручения наград прошла в Дохе.

В прошедшем сезоне в составе ПСЖ футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе французского гранда дошел до финала клубного чемпионата мира. Не так давно Дембеле завоевал "Золотой мяч".

