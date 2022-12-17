МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Новости

17 декабря, 20:30

Спорт

Москвичам рассказали о главных событиях субботы

Москвичам рассказали о главных событиях субботы

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Определился бронзовый призер чемпионата мира по футболу. Третье место заняла команда Хорватии. Меньше получаса назад хорваты обыграли сборную Марокко со счетом 2:1.

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Ленинградском шоссе. Видимо, легковой автомобиль пытался обогнать грузовик, но маневр оказался не удачным. В результате столкнулось сразу несколько машин. Как видно на кадрах от очевидцев, на месте уже работают оперативные службы, движение затруднено.

До Нового года остается ровно две недели. А эти выходные предпоследние в уходящем 2022 году. Поэтому многие москвичи, несмотря на снегопад, метель и гололед, отправились в торговые центры за подарками. В городе сейчас сильные пробки и много мелких аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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