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17 декабря, 18:30

Спорт

Новости часа: Россия завоевали девять золотых наград в первый день молодежных игр в Китае

Новости часа: Россия завоевали девять золотых наград в первый день молодежных игр в Китае

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Клиенты туроператора Fun&Sun вернутся в Россию из Египта в ближайшие дни, сообщает пресс-служба компании.

Минспорта сделает все, чтобы россияне вернулись в мировой спорт после санкций Спортивного арбитражного суда, заявил руководитель организации Олег Матыцин.

Россияне завоевали девять золотых наград в первый день Российско-китайских молодежных игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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