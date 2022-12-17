17 декабря, 18:30Спорт
Новости часа: Россия завоевали девять золотых наград в первый день молодежных игр в Китае
Клиенты туроператора Fun&Sun вернутся в Россию из Египта в ближайшие дни, сообщает пресс-служба компании.
Минспорта сделает все, чтобы россияне вернулись в мировой спорт после санкций Спортивного арбитражного суда, заявил руководитель организации Олег Матыцин.
Россияне завоевали девять золотых наград в первый день Российско-китайских молодежных игр.
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