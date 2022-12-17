Новости часа: Россия завоевали девять золотых наград в первый день молодежных игр в Китае

Клиенты туроператора Fun&Sun вернутся в Россию из Египта в ближайшие дни, сообщает пресс-служба компании.

Минспорта сделает все, чтобы россияне вернулись в мировой спорт после санкций Спортивного арбитражного суда, заявил руководитель организации Олег Матыцин.

Россияне завоевали девять золотых наград в первый день Российско-китайских молодежных игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

