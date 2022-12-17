Сборные Хорватии и Марокко по футболу поборются за бронзовые медали ЧМ в Катаре

17 декабря на поле стадиона "Халифа" в катарской столице Дохе встретятся футбольные сборные Хорватии и Марокко. Команды поборются за бронзовые медали чемпионата мира.

Хорваты в полуфинальном матче уступили Аргентине, игра закончилась со счетом 0:3. А марокканцы, которые за весь чемпионат не пропустили от соперников ни одного гола, во встрече с Францией привезли в свои ворота сразу два мяча. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.