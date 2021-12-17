Госдума приняла закон о Fan ID для болельщиков

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении в России Fan ID – электронных паспортов спортивных болельщиков.

По задумке разработчиков закона, Fan ID позволит обеспечить безопасность на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ. Планируется, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Подать заявление на оформление Fan ID граждане смогут через портал госуслуг.