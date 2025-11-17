Москвичи могут записаться на занятия по настольному теннису в спорткомплексе "Лазурный"

В Москве продолжают работу бесплатные секции по настольному теннису в рамках городских спортивных проектов. В спорткомплексе "Лазурный" в Северном Тушине тренировки проходят дважды в неделю, собирая участников разных возрастов.

Для записи на занятия необходимо зарегистрироваться на портале sport.mos.ru, где представлено более 70 видов спортивных активностей. По данным статистики, за этот год москвичи посетили бесплатные секции свыше 2 миллионов раз.

