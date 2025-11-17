Форма поиска по сайту

17 ноября, 16:15

Спорт

Бесплатные тренировки по настольному теннису доступны для всех совершеннолетних москвичей

В Москве проходят бесплатные тренировки по настольному теннису для всех желающих старше 18 лет. Секции открыты во всех административных округах столицы, занятия проводят опытные инструкторы.

Как отмечают тренеры, этот вид спорта особенно востребован среди людей с сидячей работой, поскольку помогает снять стресс и развить выносливость. Для записи в секцию необходимо обратиться в спортивные учреждения своего района.

