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17 ноября, 12:00

Спорт

Сборная России по футболу проведет матч с Кубой 20 ноября в Волгограде

Сборная России по футболу проведет матч с Кубой 20 ноября в Волгограде

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Все меньше времени остается до товарищеского матча между сборными России и Кубы. В субботу, 18 ноября, футболисты прилетят в Волгоград, где проведут предматчевую тренировку на стадионе "Волгоград Арена".

В понедельник, 20 ноября, сборная России по футболу встретится в товарищеском матче со сборной Кубы. Это будет заключительный матч для сборной РФ в 2023 году. Судить игру будет бригада арбитров из Беларуси. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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