Роман Костомаров навестил врачей, спасших ему жизнь

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров навестил врачей, которые спасли ему жизнь. Об этом спортсмен рассказал в своем телеграм-канале.

Фигурист напомнил, что всего в больнице он провел 175 дней. Костомаров попал в реанимацию в начале января 2023 года. Тогда у него обнаружили пневмонию, а позднее – проблемы с кровообращением. В результате спортсмену пришлось ампутировать стопы и части кистей рук. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.