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17 ноября, 07:45

Спорт

Роман Костомаров навестил врачей, спасших ему жизнь

Роман Костомаров навестил врачей, спасших ему жизнь

Костомаров навестил спасших ему жизнь врачей

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров навестил врачей, которые спасли ему жизнь. Об этом спортсмен рассказал в своем телеграм-канале.

Фигурист напомнил, что всего в больнице он провел 175 дней. Костомаров попал в реанимацию в начале января 2023 года. Тогда у него обнаружили пневмонию, а позднее – проблемы с кровообращением. В результате спортсмену пришлось ампутировать стопы и части кистей рук. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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