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Новости

17 ноября, 15:40

Спорт

Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала решение МПК

Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала решение МПК

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета о приостановлении деятельности Паралимпийского комитета России в составе организации.

До этого президент ПКР Павел Рожков сообщил, что организация намерена обратиться в ООН для защиты прав спортсменов.

Какие последствия за собой потянет решение Международного паралимпийского комитета приостановить членство российской организации? Чего лишатся российские спортсмены? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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