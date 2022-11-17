17 ноября, 15:40Спорт
Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала решение МПК
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета о приостановлении деятельности Паралимпийского комитета России в составе организации.
До этого президент ПКР Павел Рожков сообщил, что организация намерена обратиться в ООН для защиты прав спортсменов.
Какие последствия за собой потянет решение Международного паралимпийского комитета приостановить членство российской организации? Чего лишатся российские спортсмены? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.