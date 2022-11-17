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Паралимпийский комитет РФ намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК

Паралимпийский комитет РФ намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК

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Паралимпийский комитет РФ намерен обратиться в ООН после приостановки членства в Международном паралимпийском комитете. Об этом заявил президент организации Павел Рожков.

По его словам, комитет намерен призвать общественность к вопросу о дискриминации российских спортсменов по национальному признаку и указать на нарушение прав. Открытое письмо уже подготовили в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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