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Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета РФ

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Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации. Решение было принято на внеочередной генассамблее в Берлине. Уточняется, что поддержали данное решение 64 делегата, против высказались 39, еще 16 человек воздержались.

Президент российского паралимпийского комитета Павел Рожков принимал участие в форуме по видеосвязи, поскольку Германия отказала делегации в визах. Рожков добавил, что будут обращаться с жалобой в ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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