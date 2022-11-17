Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации. Решение было принято на внеочередной генассамблее в Берлине. Уточняется, что поддержали данное решение 64 делегата, против высказались 39, еще 16 человек воздержались.

Президент российского паралимпийского комитета Павел Рожков принимал участие в форуме по видеосвязи, поскольку Германия отказала делегации в визах. Рожков добавил, что будут обращаться с жалобой в ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.