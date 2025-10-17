Форма поиска по сайту

17 октября, 13:30

Турниры спартакиады "Мой спортивный район" пройдут в Москве

Турниры спартакиады "Мой спортивный район" пройдут в Москве

Тренировки и соревнования по разным видам спорта пройдут в парках Москвы

Регистрация на комплексную спартакиаду "Мой спортивный район" открылась в Москве. Участвовать могут спортсмены-любители, как взрослые, так и дети старше 7 лет.

Побороться за призы можно в 8 видах спорта – легкоатлетической эстафете, мини-футболе, волейболе, бадминтоне, настольном теннисе, шахматах, шашках и плавании. Турниры пройдут в 10 округах столицы и продлятся до декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

