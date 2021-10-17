Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2

Футбольная сборная России поздравила соотечественников, выигравших чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. Сообщение опубликовано в твиттере сборной.

В гранд-финале турнира "The International" наша команда "Team Spirit" победила китайцев со счетом 3:2. При этом команды из России до этого ни разу не играли в гранд-финале турнира.

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 в этом году 40 миллионов долларов. И это рекорд в истории киберспорта. "Team Spirit" заработала 18 миллионов 200 тысяч долларов.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.