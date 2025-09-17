Спорткомплекс "Олимпия" открылся после реконструкции в Новогирееве

В Москве открыли четыре обновленных спортивных комплекса. Один из них, "Олимпия", расположен на Фрязевской улице в Новогирееве. На площади более 2 тысяч квадратных метров оборудовали бассейн и спортивный зал.

Во время реконструкции заменили инженерные системы, кровлю, остекление и фасадные панели. Внутри появились современные тренерские комнаты, гардероб и зона ожидания. В большом зале теперь новое покрытие и спортивный инвентарь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.