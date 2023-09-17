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17 сентября, 07:30

Спорт

Роналду планирует судиться с итальянским "Ювентусом"

Роналду планирует судиться с итальянским "Ювентусом"

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Португальский футболист Криштиану Роналду будет судиться с итальянским клубом "Ювентус". Сообщается, что причиной стала задолженность по зарплате во время пандемии коронавируса.

С 2020 по 2021 год "Ювентус" корректировал выплаты игрокам в связи со снижением доходов от продажи билетов. Однако теперь Роналду хочет получить деньги, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время действия ковидных ограничений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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