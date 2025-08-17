17 августа, 14:15Спорт
Главным призом забега "Садовое кольцо" станет земельный участок на побережье реки Волги
Главным призом масштабного забега "Садовое кольцо", который проходит в Москве, станет земельный участок на побережье реки Волги.
Также первые 10 тысяч участников получат сувениры от столичного Дептранса.
Из-за спортивного мероприятия в центре города перекрыли движение на некоторых улицах. Садовое кольцо было закрыто полностью, но его уже постепенно открывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.