Главным призом забега "Садовое кольцо" станет земельный участок на побережье реки Волги

Главным призом масштабного забега "Садовое кольцо", который проходит в Москве, станет земельный участок на побережье реки Волги.

Также первые 10 тысяч участников получат сувениры от столичного Дептранса.

Из-за спортивного мероприятия в центре города перекрыли движение на некоторых улицах. Садовое кольцо было закрыто полностью, но его уже постепенно открывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

