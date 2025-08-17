Форма поиска по сайту

17 августа, 14:15

Спорт

Главным призом забега "Садовое кольцо" станет земельный участок на побережье реки Волги

Главным призом забега "Садовое кольцо" станет земельный участок на побережье реки Волги

Главным призом масштабного забега "Садовое кольцо", который проходит в Москве, станет земельный участок на побережье реки Волги.

Также первые 10 тысяч участников получат сувениры от столичного Дептранса.

Из-за спортивного мероприятия в центре города перекрыли движение на некоторых улицах. Садовое кольцо было закрыто полностью, но его уже постепенно открывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоКарина Ильина

