17 августа, 08:45

Теннисист Синнер вышел в финал престижного турнира в США

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал престижного турнира "Мастерс" в американском Цинциннати, обыграв Терренса Атмана из Франции.

В этот же день Синнер отпраздновал свое 24-летие.

Теперь лидер мирового рейтинга сыграет с ближайшим конкурентом Карлосом Алькарасом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

