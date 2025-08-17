17 августа, 08:45Спорт
Теннисист Синнер вышел в финал престижного турнира в США
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал престижного турнира "Мастерс" в американском Цинциннати, обыграв Терренса Атмана из Франции.
В этот же день Синнер отпраздновал свое 24-летие.
Теперь лидер мирового рейтинга сыграет с ближайшим конкурентом Карлосом Алькарасом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Авиарейс новичка "Монреаля" Демидова в Торонто стал самым отслеживаемым в мире
- Теннисист Розенкранц дисквалифицирован за принятие душа во время матча