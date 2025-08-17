Теннисист Синнер вышел в финал престижного турнира в США

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал престижного турнира "Мастерс" в американском Цинциннати, обыграв Терренса Атмана из Франции.

В этот же день Синнер отпраздновал свое 24-летие.

Теперь лидер мирового рейтинга сыграет с ближайшим конкурентом Карлосом Алькарасом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

