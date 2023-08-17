Дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Артема Дзюбу за угрозы в адрес журналиста

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза условно дисквалифицировал Артема Дзюбу на два матча за фразу, сказанную журналисту. Кроме того, футболиста также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Работник СМИ задал вопрос нападающему, не обидно ли Артему было услышать от тренера, что он не забьет больше двух мячей. На это Дзюба грубо ответил представителю СМИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.