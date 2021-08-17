Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице 25–28 августа

В столице готовятся к Кубку мэра Москвы по хоккею. Турнир будет проходить с 25 по 28 августа. Его проводят с 2008-го года, и он уже стал одним из самых престижных предсезонных турниров среди команд, играющих в КХЛ.

Участниками Кубка мэра в этом году впервые станут шесть команд. На лед выйдут московские ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Витязь" из Подмосковья, "Амур" из Хабаровска и команда из Пекина.

В этом году турнир будет проходить по новой системе и продлится четыре игровых дня. Будет сыграно девять матчей. Площадкой для проведения соревнований выбрана арена "Мегаспорт" на Ходынском поле. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.