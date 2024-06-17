Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 07:45

Спорт

Новый сезон чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам стартовал в России

Новый сезон чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам стартовал в России

В Подмосковье проходит финал первого гоночного этапа чемпионата Mot

Более 25 команд примут участие в первом этапе чемпионата Motoring

Более 100 пилотов примут участие в финале первого этапа чемпионата Motoring

Финал первого гоночного этапа чемпионата Motoring проходит в Подмосковье

Роман Костомаров провел показательную боксерскую тренировку в Москве

Новости мира: израильские солдаты начали использовать пращу

Новости мира: саммит по Украине стартует в Швейцарии

Вратарь сборной РФ по футболу Матвей Сафонов перешел в клуб "Пари Сен-Жермен"

Новости часа: более чем на 70 участках дорог улучшат движение с помощью переразметки

На автодроме Moscow Raceway стартовал новый сезон главного чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring. Первый гоночный этап прошел в воскресенье, 16 июня.

В заездах принимали участие свыше 100 пилотов и более 25 команд со всей России. Кроме того, для зрителей подготовили большую развлекательную программу.

Всего в 2024 году участников и зрителей чемпионата Motoring ждут шесть этапов в Москве и Санкт-Петербурге. Заключительный проведут в столичном регионе с 30 августа по 1 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика