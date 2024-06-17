Новый сезон чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам стартовал в России

На автодроме Moscow Raceway стартовал новый сезон главного чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring. Первый гоночный этап прошел в воскресенье, 16 июня.

В заездах принимали участие свыше 100 пилотов и более 25 команд со всей России. Кроме того, для зрителей подготовили большую развлекательную программу.

Всего в 2024 году участников и зрителей чемпионата Motoring ждут шесть этапов в Москве и Санкт-Петербурге. Заключительный проведут в столичном регионе с 30 августа по 1 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

