Россиянам рассказали, какие матчи Евро-2020 пройдут 17 июня

В четверг, 17 июня, пройдут еще три матча Евро. В 16:00 по Москве Украина встретится с Македонией. Игра состоится в Бухаресте.

Шансы команд на победу эксперты оценивают как одинаковые. Именно поэтому игра должна быть интересной и непредсказуемой.

Чуть позже будут играть Дания с Бельгией. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Бельгия стартовала на турнире очень хорошо – убедительно обыграла Россию.

Затем в Амстердаме встретятся сборные Нидерландов и Австрии. Начало игры в 22:00. Сейчас эти команды делят первую строчку в группе C. Фаворитом встречи эксперты считают голландцев – у команды очень мощная атака. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.