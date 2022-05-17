Старт полумарафона "Забег.РФ" в Москве состоится на Красной площади

22 мая в столице пройдет шестой всероссийский полумарафон "ЗаБег". Участников ждет маршрут по самым живописным местам столицы. Кроме того, организаторы подготовили множество сюрпризов: яркую шоу-программу, увлекательные мастер-классы, спортивные и детские активности.

Участники забега стартуют и финишируют на Красной площади. Бегунам предстоит преодолеть четыре дистанции на выбор. Для юниоров это 1 километр, для новичков – 5 километров, для любителей – 10 километров, а профи пробегут 21,1 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.