Махачев встретится с Царукяном на первом турнире UFC в 2025 году

В эти выходные в Лос-Анджелесе пройдет первый крупный бойцовский турнир года. Главным событием станет бой в легком весе между чемпионом UFC Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, первым номером рейтинга. Победитель получит не только титул, но и внушительный гонорар.

Российский хоккеист Александр Овечкин, по словам тренера Вашингтона, все еще восстанавливается после травмы, полученной 19 ноября. Тогда капитан сломал малоберцовую кость, но уже через месяц вернулся на лед. Несмотря на сложное восстановление, прошлой ночью Овечкин забил победную шайбу в матче против Оттавы, опровергнув прогнозы тренера.

Тем временем в Новосибирске активно готовятся к традиционному "Матчу звезд" КХЛ, который пройдет 8 и 9 февраля. Уже объявлены тренеры сборных дивизионов.

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