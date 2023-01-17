Тринадцать теннисных матчей Australian Open прервали из-за жары в Мельбурне

В Австралии наступила жара пятого уровня. Из-за этого 13 матчей Australian Open пришлось прервать. В данный момент в Мельбурне 34 градуса, поэтому турнир продолжают только на тех аренах, где есть крыши и кондиционеры.

Несмотря на то, что россияне принимают участие в чемпионате, российские и белорусские флаги на трибунах запретили. Этим уже возмутилось посольство РФ. Там это назвали очередным актом политизации спорта.

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