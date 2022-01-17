Теннисист Новак Джокович не вышел к фанатам в Сербии

Новак Джокович прилетел в Сербию, но не вышел к фанатам, которые собрались его поддержать. Некоторые проехали более 200 километров, чтобы увидеть кумира.

Однако фанаты оправдали поступок уже скандального теннисиста. По их словам, с такой психологической нагрузкой его можно понять.

Джоковича депортировали из Австралии прямо перед самым стартом Открытого чемпионата страны по теннису. Его визу аннулировали из-за нарушения антиковидных правил. Несколько дней первая ракетка мира провел в изоляции под арестом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.